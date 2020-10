Bei Massenprotesten in der belarussischen Haupstadt Minsk gegen Ministerpräsident Lukaschenko hat es Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gegeben.

Die Nachrichtenagentur Interfax berichtet, mindestens 50 Personen seien festgenommen worden; die Menschenrechtsorganisation Wesna spricht von mindestens 90 Personen. Nach Angaben des belarussischen Journalistenverbandes sind darunter mehr als 20 Vertreter der Medien. In der Hauptstadt Minsk war erneut ein Großaufgebot an Polizei und Militär im Einsatz. Im Messengerdienst Telegram wurden Bilder von verletzten Demonstrantinnen und Demonstranten veröffentlicht.



Die Demokratiebewegung hatte das neunte Wochenende in Folge zu Protesten aufgerufen. Die Menschen sollten ihr Recht auf Neuwahlen einfordern, hieß es. Der Protest habe schon Erfolge gebracht, schrieb Oppositionsführerin Tichanowskaja per Messengerdienst aus ihrem Exil in Litauen. Das Regime habe verstanden, dass es mit den Belarussen reden müsse.

