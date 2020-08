In Belarus sind zwei Mitglieder des Koordinierungsrates der Opposition festgenommen worden.

Das bestätigten die Behörden. Vertreter der Opposition erklärten, die beiden Mitglieder des Rates seien mit einem Gefangenentransporter der Sonderpolizei OMON weggebracht worden. Der Grund der Festnahme sei unklar.



Zuvor hatte die Opposition in den Staatsbetrieben zu Streiks gegen Präsident Lukaschenko aufgerufen. Der Staatschef drohte seinen Gegnern mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Am Samstag hatte er den Gouverneur in der Region Grodno im Westen des Landes angewiesen, bestreikte Betriebe komplett zu schließen. Dort ist die Opposition besonders stark.



In Belarus kommt es seit der Präsidentenwahl am 9. August zu Protesten gegen Lukaschenko. Der seit 26 Jahren regierende Staatschef hatte sich zum Sieger erklären lassen - mit 80 Prozent der Stimmen. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an.