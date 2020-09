Die Europäische Union wird vorerst keine Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Lukaschenko verhängen.

Bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel hielt Zypern an seinem Veto fest. Um Strafmaßnahmen gegen Belarus zuzustimmen, macht Zypern neue Sanktionen gegen die Türkei wegen deren Erdgaseerkundungen im Mittelmeer zur Bedingung. Finnlands Außenminister Haavisto erklärte, es sei sehr frustrierend, dass die EU-Sanktionen noch immer nicht beschlossen werden konnten. Finnland sei nun auch bereit, das EU-Einstimmigkeitsprinzip bei Sanktionsentscheidungen aufzugeben. Bundesaußenminister Maas forderte Sanktionen, die sich direkt gegen Lukaschenko richten.



Dieser hatte sich vor Wochen zum Sieger der Präsidentenwahl in Belarus erklärt. Die Opposition wirft ihm Betrug vor. Seit mehr als einem Monat gibt es Massenproteste. Zahlreiche Demonstranten wurden inzwischen festgenommen.

