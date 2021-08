Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja will Asyl in Polen beantragen.

Nach Angaben des polnischen Außenministeriums befindet sich die Sportlerin derzeit in der polnischen Botschaft in Tokio. Sie sei in Sicherheit und wohlauf. In den kommenden Tagen wolle die Athletin nach Polen ausreisen, um den Asylantrag zu stellen. Timanowskaja war am Abend von der japanischen Polizei in Sicherheit gebracht worden, weil sie befürchtete, gegen ihren Willen nach Belarus zurückgebracht zu werden. Hintergrund sind kritische Äußerungen der 24-Jährigen über belarussische Sportfunktionäre.



Unterdessen lehnte der Internationale Sportgerichtshof einen Eilantrag Timanowskajas für die Teilnahme an den Vorläufen über 200 Meter ab. Die 24-Jährige wollte die Entscheidung des Belarussischen Olympischen Komitees kippen, das der Athletin den Start verwehrt hatte.

