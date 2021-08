Das Internationale Olympische Komitee verlangt von Belarus Aufklärung über die Vorwürfe der Leichtathletin Kristina Timanowskaja.

Sie war vom belarussischen NOK von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden und hatte die Nacht am Flughafen von Tokio verbracht. In sozialen Meiden hatte die Athletin die Befürchtung geäußert, sie solle gegen ihren Willen nach Belarus zurückgebracht werden. Sie befindet sich inzwischen in der Obhut der japanischen Polizei und muss das Land vorerst nicht verlassen.



Hintergrund sind kritische Äußerungen der 24-Jährigen über belarussische Sportfunktionäre. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Video gab sie an, sie sei gezwungen worden, am 4x400-Meter-Rennen teilnzunehmen, weil der Verband die nötigen Dopingkontrollen für die Athletinnen nicht in ausreichender Zahl gewährleistet habe.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.