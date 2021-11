Belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja in Prag (ŠŠŠimánek Vít/CTK/dpa)

Der Präsident des Plenums, Sassoli, hat sie eingeladen, um zur Lage in ihrer Heimat Stellung zu nehmen. Dabei dürfte es auch um die Situation an der belarussischen Grenze zur EU gehen, wo mindestens 2.000 Migranten festsitzen. Als Konsequenz aus der Flüchtlingskrise hatte sich die EU-Kommission für erweiterte Sanktionsmöglichkeiten gegen Minsk ausgesprochen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag sei dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten vorgelegt worden, sagte die Präsidentin der Brüsseler Behörde, von der Leyen, in Straßburg. Geplant ist unter anderem eine sogenannte "Schwarze Liste" für Verkehrsunternehmen, die sich an Schleuserkriminalität beteiligen. Mit Blick auf das Vorgehen von Machthaber Lukaschenko meinte von der Leyen, dies sei keine Migrationskrise, sondern der Versuch eines autoritären Regimes, seine demokratischen Nachbarn zu destabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.