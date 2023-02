Staatsbesuch

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (dpa / picture alliance / Alexei Nikolsky)

Der chinesischen Staatsagentur Xinhua sagte Lukaschenko, er freue sich auf ein Treffen mit - so wörtlich - "seinem alten Freund" Xi. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi hatte Lukaschenko nach Peking eingeladen. Schon vor dessen Besuch hatte China öffentlich die - Zitat - "wetterfesten und umfassenden Beziehungen" zu der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus gelobt.

Die Führung in Belarus steht eng an der Seite Russlands. Mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine hatten Beobachter wiederholt darauf hingewiesen, dass Moskau westliche Handelsbeschränkungen gegebenenfalls über einen Lieferumweg über Belarus umgehen könnte.

