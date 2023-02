Nach Jahren der Isolation betritt Alexander Lukaschenko in Peking wieder die Weltbühne. (dpa / picture alliance / Alexei Nikolsky)

In den Gesprächen dürfte auch es um die vom Westen gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen gehen. Das chinesische Außenministeriums sprach im Vorfeld von einer umfassenden Partnerschaft beider Länder, die in allen Bereichen weiter gefördert werden solle. Lukaschenko ist ein Verbündeter des russischen Staatschefs Putin. Die USA hatten Peking zuletzt vorgeworfen, Waffenlieferungen an Moskau zu erwägen.

In Belarus selbst forderte derweil die Staatsanwaltschaft 19 Jahre Haft für die im litauischen Exil lebende Oppositionelle Tichanowskaja. Ihr wird unter anderem Hochverrat vorgeworfen. Sie war im Sommer 2020 bei der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl gegen Lukaschenko angetreten, nach der er sich zum Sieger erklärte. In der Folge kam es zu gewaltsam niedergeschlagenen Massenprotesten. Zahlreiche Oppositionelle flohen ins Ausland.

