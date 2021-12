Teströhrchen für PCR-Tests auf das Corona-Virus im Labor. (Sebastian Gollnow/dpa)

In einer Mitteilung heißt es, man gehe davon aus, dass die Zahlen ab etwa dem 10. Januar vergleichbar mit den Daten der vergangenen Wochen sein würden. Gesundheitsminister Lauterbach hatte zuletzt noch erklärt, er strebe einen realistischen Überblick über die tatsächliche Lage bereits bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar an. Er gehe von einer zwei bis drei Mal so hohen Inzidenz wie bislang ausgewiesen aus. Diese liegt derzeit offiziell bei 205,5. Registriert wurden binnen eines Tages mindestens 40.043 Neuansteckungen sowie 414 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Sars-Cov-2-Infektion. Das RKI weist seit Weihnachten darauf hin, dass die Daten noch bis über den Jahreswechsel nur ein unvollständiges Bild liefern. Grund sei auch die aktuell geringere Test- und Meldeaktivität.

Derweil steigt die Zahl der an das Institut übermittelten Omikron-Fälle. Insgesamt würden nun 13.129 dieser Variante zugeordnet und damit rund 26 Prozent mehr als noch bis gestern. Die Angaben beziehen sich auf Nachweise durch Erbgutanalysen sowie Verdachtsfälle durch omikronspezifische PCR-Tests. Zudem wird mit einer hohen Zahl an Neu- und Nachmeldungen gerechnet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.