Nach mehreren Vorfällen mit belasteten Lebensmitteln fordert der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure mehr Personal.

Die Zahl der Kontrollen sei in den vergangenen Jahren gesunken, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Maschke der Deutschen Presse-Agentur. 2018 habe man Produkte in knapp 42 Prozent aller registrierten Betriebe untersuchen können.



Zuletzt hatten mehrere Fälle für Schlagzeilen gesorgt. Keimbelastete Wurst des Unternehmens Wilke wird mit mehreren Todesfällen in Verbindung gebracht. Zudem wurde bundesweit fettarme Milch aus Supermarktregalen entfernt, weil sie möglicherweise mit schädlichen Bakterien belastet ist.

Ursache gefunden

Nach dem Rückruf bei mehreren Handelsketten hat der Hersteller nach eigenen Angaben die Ursache für die Verunreinigung mit Bakterien gefunden. Die Erreger, die Durchfallerkrankungen auslösen können, seien über eine defekte Dichtung in die Produktion gelangt, teilte ein Sprecher des Unternehmens Deutsches Milchkontor mit. Das Problem sei inzwischen gelöst.



Das Unternehmen hatte Literpackungen mit fettreduzierter Frischmilch zurückgerufen. Betroffen waren fast alle großen Lebensmittelhändler in Deutschland, darunter die Supermarktketten Metro, Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Die Packungen wurden aus dem Handel genommen.