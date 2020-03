Bundespräsident Steinmeier nimmt heute in Zwickau an einer Diskussion über Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker teil.

Auf der Veranstaltung will Steinmeier unter anderem mit der Zwickauer Oberbürgermeisterin Findeiß und anderen Amts- und Mandatsträgern sowie Vertretern der Zivilgesellschaft und Präventionsexperten beraten, wie bedrohte Kommunalpolitiker besser unterstützt werden können. Anschließend ist ein Besuch des Gedenkorts für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds in Zwickau vorgesehen.



Laut einer Umfrage der Zeitschrift "Kommunal" sind fast zwei Drittel aller Bürgermeister in Deutschland bereits beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Die Übergriffe erfolgten nicht nur in der Anonymität des Internets, sondern auch bei öffentlichen Veranstaltungen oder in Diensträumen.