In der nordirischen Stadt Belfast ist ein Mann festgenommen worden, der vor 46 Jahren Bombenanschläge auf zwei Pubs in Birmingham verübt haben soll.

Dabei waren 21 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Eine Anti-Terror-Einheit habe den 65-Jährigen in seiner Wohnung in Belfast gestellt, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige werde nun vernommen.



Die britische Innenministerin Patel hatte die erneute Untersuchung der Vorfälle aus dem Jahr 1974 in Gang gebracht. Wegen fehlerhafter Ermittlungen waren zunächst die falschen Verdächtigen - die sogenannten "Birmingham Six" - zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Urteile waren nach 16 Jahren aufgehoben worden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.