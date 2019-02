Die britische Premierministerin May hat bekräftigt, dass bei einem EU-Austritt ihres Landes die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen bleiben soll.

Bei einem Besuch in Belfast sagte May, Änderungen an der umstrittenen Backstop-Regelung seien aber nötig. Einzelheiten nannte sie nicht.



Am Donnerstag will May erneut nach Brüssel reisen, um über die im Brexit-Abkommen vorgesehene Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland zu sprechen. Der sogenannte Backstop sieht vor, dass Großbritannien notfalls so lange in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleibt, bis es einen Anschlussvertrag gibt. Dies ist einer der zentralen Punkte, warum das britische Parlament May die Zustimmung zum Brexit-Abkommen verweigert hat.