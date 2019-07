In Belfast wird gerade ein rekordverdächtiger Riesen-Wandteppich fertig: Das Werk ist 90 Meter lang und erzählt alle acht Staffeln von "Game of Thrones".

Freiwillige arbeiten an dem monumentalen Teppich in einem Museum in der nordirischen Hauptstadt. Der Hintergrund: Die Kult-Serie "Game of Thrones", deren achte und letzte Staffel gerade herauskam, wurde vorwiegend in Nordirland und in Studios in Belfast gedreht.



Und so ein Wandteppich, sagt Kuratorin Valerie Wilson, sei nun einmal das ideale Storytelling-Medium: "Die Länge des Teppichs erlaubt es der Geschichte, sich zu entwickeln - perfekt also für 'Game of Thrones'".



Auch der Stil des handgefertigten Teppichs ist kein Zufall. Er soll an den weltberühmten Teppich von Bayeux aus dem 11. Jahrhundert erinnern - auf dem zu sehen ist, wie die Normannen England erobern. Und so wird der Game-Of-Thrones-Teppich im Herbst in Frankreich an der Seite seines historischen Vorbildes zu sehen sein.