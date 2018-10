Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im belgischen Fußball sind insgesamt 19 Personen angeklagt worden.

Neun Verdächtige befinden sich in Haft, wie die belgische Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach Berichten belgischer Medien wurden Haftbefehle unter anderem gegen drei Spieler-Berater erlassen, die als zentrale Akteure der Affäre gelten. Die Beschuldigten werden verdächtigt, bei Spielertransfers betrogen und Erstligaspiele manipuliert zu haben. Am Mittwoch hatte es in mehreren Erstligaklubs Razzien gegeben.