In der belgischen Hauptstadt Brüssel haben etwa 70.000 Menschen für besseren Klimaschutz demonstriert.

Diese Zahl nannte die Polizei. Bei ihrem "Marsch für das Klima" forderten die Teilnehmer ambitioniertere Maßnahmen zur Begrenzung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Auch in Mons gab es eine Kundgebung.



In den vergangenen Monaten fanden in Belgien bereits mehrere große Klima-Demonstrationen statt.