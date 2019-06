In Belgien geht der umstrittene Atommeiler Tihange 2 heute Abend nach fast einjährigen Reparaturarbeiten wieder am Netz.

Wie der Betreiber "Engie" mitteilte, wird der Betrieb um 23.00 Uhr wieder aufgenommen. Ursprünglich sollte der Meiler schon gestern Abend wieder ans Netz gehen. Über den Grund der Verschiebung wurden keine Angaben gemacht.



Der Reaktor war im August 2018 ursprünglich für Wartungsarbeiten heruntergefahren worden. Dabei wurde aber maroder Beton entdeckt, was die Reparaturen nötig machte.



Die drei Meiler in Tihange sind seit Jahren wegen Mängeln an der Bausubstanz umstritten. Vor allem in Deutschland herrscht große Sorge über den Zustand der über 35 Jahre alten Reaktoren, die nur 70 Kilometer von Aachen entfernt sind. Belgien will bis 2025 aus der Atomkraft aussteigen.