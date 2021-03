Bei Ausschreitungen am Rande einer Anti-Rassismus-Demonstration im belgischen Lüttich sind 36 Polizisten verletzt worden.

Neun von ihnen kamen nach Angaben des örtlichen Polizeichefs in Krankenhäuser. Zehn der 200 bis 300 Demonstrierenden wurden demnach festgenommen. Randalierer attackierten auch Geschäfte und Schnellimbisse; es gab Plünderungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Die Ausschreitungen ereigneten sich am Rande einer "Black Lives Matter"-Demonstration, die zunächst friedlich verlief. Anlass der Kundgebung war die Festnahme einer aus dem Kongo stammenden Frau am vergangenen Montag.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.