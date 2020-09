In Belgien sind mehrere Wissenschaftler aus Protest gegen das Handeln der Politik in der Corona-Krise in einen sogenannten Schweigestreik getreten.

Wie der Sender VRT meldet, wollen mehrere prominente Virologen an diesem Wochenende keine Interviews geben. Sie beklagen, dass sich Politiker zu oft hinter den Wissenschaftlern versteckten und sich weigerten, selbst Interviews zu Pandemie-Fragen zu geben.



Belgien ist verhältnismäßig stark vom Coronavirus getroffen. In den vergangenen zwei Wochen registrierten die Behörden rund 150 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Deutschland hat für die belgische Hauptstadt Brüssel eine Reisewarnung erlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.