In Belgien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen Mann wegen Beteiligung an den Selbstmordanschlägen in Brüssel im März 2016 eingeleitet.

Der Beschuldigte Salah A. gilt auch als einer der Hauptverdächtigen der Anschläge in Paris im November 2015. Welche Rolle er bei den Angriffen auf den Flughafen und die Metro in Brüssel gespielt haben soll, erläuterte die Staatsanwaltschaft nicht. Dabei waren 32 Menschen getötet und 340 weitere verletzt worden.



Der Verdächtige sitzt derzeit in Paris in Haft und wartet auf seinen Prozess.