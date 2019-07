Belgien hat mit der Laufzeitverlängerung für die Atommeiler Doel 1und 2 gegen Aufagen der EU verstoßen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Umweltverträglichkeit muss nun nachträglich geprüft werden.

Wir haben die wichtigsten Fragen, Reaktionen und Hintergründe zusammengefasst.

Was haben die Richter entschieden?

Die Richter in Luxemburg gaben in ihrem Urteil zwei Umweltverbänden aus Belgien in Teilen recht. Sie hatten dagegen geklagt, dass die belgische Regierung die Laufzeiten für die beiden Meiler ohne Prüfung der Umweltverträglichkeit und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit bis 2025 verlängert hatte. Die Atomreaktoren hätten ursprünglich 2015 abgeschaltet werden sollen. Eine solche Umweltverträglichkeitsprüfung ist laut EU-Recht für bestimmte Großprojekte verpflichtend. Nach dem Urteil können die umfangreichen Modernisierungsarbeiten an den Meilern als Bestandteile eines Projektes im Sinne der EU-Richtlinie betrachtet werden. Zu den Investitionen in Höhe von 700 Millionen Euro hatte der belgische Staat den Betreiber von Doel, Electrabel, verpflichtet.



Zudem müsse die Überprüfung grenzüberschreiten erfolgen, da das Atomkraftwerk an der belgisch-niederländischen Grenze liegt. Mit der Laufzeitverlängerung habe die belgische Gesetzgeber außerdem gegen die EU-Habitatsrichtlinie zum Erhalt der natürlichen Lebensräume verstoßen, entschieden die Richter. Auch hier hätten die Auswirkungen der Kraftwerke überprüft werden müssen.

Müssen die Reaktoren nun sofort vom Netz genommen werden?

Nicht unbedingt. Laut der Entscheidung des EuGH dürfen die Reaktoren vorübergehend weiter betrieben werden, wenn die Stromversorgung "schwerwiegend und tatsächlich" gefährdet sei. Das müsse der belgische Verfassungsgerichtshof prüfen. Es sei auch möglich, die Prüfung der Umweltverträglichkeit im laufenden Betrieb nachzuholen. Dann müssten nicht nur die künftigen sondern auch die vergangenen Auswirkungen auf die Umwelt untersucht werden.

Reaktionen: Stromengpässe keine Rechtfertigung für gefährliche Energiepolitik

Grünen-Politiker begrüßten die Entscheidung aus Luxemburg. Die deutsche Europaabgeordnete Paulus sagte, der EuGH stelle mit dem Urteil klar, dass Energieengpässe kein Rechtfertigungsgrund dafür seien, an den Bürgerinnen und Bürgern sowie den benachbarten Mitgliedstaaten vorbei eine gefährliche und rückwärtsgewandte Energiepolitik zu betreiben.



Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl forderte die Bundesregierung auf, die Initiative für ein europäisches Regelwerk gegen den Betrieb überalterter Atomkraftwerke zu ergreifen. Ohne eine Laufzeiten-Begrenzung werde schon bald der Großteil des europäischen Atomstroms aus anfälligen Uraltreaktoren kommen.

Pannen-Meiler in Europa

Belgien hat insgesamt sieben Atomreaktoren an zwei Standorten, die ohne Ausnahme mindestens 30 Jahre alt sind. Besonders in der Kritik stehen der Meiler Doel 3 und das Kraftwerk Tihange, das weniger als 60 Kilometer von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt ist. Beide Meiler weisen Risse auf und werden von den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland als gefährlich eingeschätzt. In Tihange hatte die belgische Atomaussichtsbehörde laut Medienberichten aus dem vergangen Herbst zudem versucht, mehrere Zwischenfälle unter Verschluss zu halten, darunter auch gehäufte Kontaminationen von Mitarbeitern. Mit der Laufzeitverlängerung für Doel 1 und Doel 2 wollte die belgische Regierung nach eigenen Angaben Stromengpässe im Winter vermeiden. Grundsätzlich will Belgien bis 2025 schrittweise aus der Kernenergie austeigen.



Auch in der Ukraine, Frankreich, Bulgarien, Tschechien, Großbritannien und Deutschland stehen veraltete Atomkraftwerke, die als Sicherheitsrisiko gelten.