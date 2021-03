Belgien gedenkt heute der Opfer der islamistischen Anschläge in Brüssel vom 22. März 2016.

Dabei waren vor fünf Jahren am Flughafen Brüssel-Zaventem und in der U-Bahn der Hauptstadt 32 Menschen getötet und 340 weitere verletzt worden. Die Terror-Miliz IS hatte die Anschläge für sich reklamiert. Derzeit ist ein Prozess zwischen 700 Klägern, dem belgischen Staat und Versicherern anhängig. Darin soll voraussichtlich Ende 2022 über die Zuständigkeit für Entschädigungen entschieden werden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.