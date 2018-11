Nach den massiven Protesten in Frankreich hat die Bewegung "Gelbe Westen" heute auch eine Autobahn in Belgien blockiert.

Nach Rundfunkberichten ist die Strecke von Mons nach Brüssel teilweise in beiden Richtungen abgeriegelt. Die Lage sei chaotisch. Ein Lastwagen habe Feuer gefangen, Bäume seien gefällt und über die Fahrbahn gelegt worden. Der Protest richtete sich ursprünglich gegen die Erhöhung der Kraftstoffpreise in Frankreich. Dort hatten sich am Wochenende Zehntausende an Aktionen beteiligt. Am Samstag wollen die Demonstranten die Hauptstadt Paris lahmlegen.