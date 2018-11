Nach den Protesten in Frankreich haben heute auch in Belgien Demonstranten in Warnwesten Straßen blockiert und ein Verkehrschaos verursacht.

Die Kundgebungen der sogenannten Gelbwesten richteten sich gegen hohe Steuern und Lebenserhaltungskosten in Belgien. Einzelne Gruppen versammelten sich nahe dem Regierungssitz und dem Parlament in Brüssel. Ministerpräsident Michel erklärte sich zu Gesprächen bereit.



In Frankreich richten sich die Proteste gegen geplante Steuererhöhungen auf Diesel und Benzin.