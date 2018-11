Wie in Frankreich haben heute auch in Belgien Demonstranten in Warnwesten Straßen blockiert und ein Verkehrschaos verursacht.

Im Brüsseler Europaviertel kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Es gab zahlreiche Festnahmen. Zwei Polizeiautos brannten aus. Die Kundgebungen der sogenannten Gelbwesten richteten sich gegen hohe Steuern und Lebenserhaltungskosten in Belgien.



Seit Mitte des Monats gehen in Frankreich immer wieder Zehntausende Menschen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße.