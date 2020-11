Fünf islamfeindliche Aktivisten aus Dänemark sind in Belgien festgenommen und des Landes verwiesen worden.

Die belgischen Behörden gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Gruppe eine Koran-Verbrennung in Molenbeek geplant hatte, einem Stadtteil von Brüssel, der von vielen Marokkanern bewohnt wird. Die Männer gehören der dänischen islamfeindlichen Partei "Stram Kurs" an, die für ihre provokanten Aktionen bekannt ist. Ihr Vorsitzender Paludan hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als er einen in Schinken gewickelten Koran verbrannte.

