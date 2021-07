In Brüssel hat sich der Gesundheitszustand von rund 450 Migranten im Hungerstreik nach Angaben einer Hilfsorganisation dramatisch verschlechtert.

Laut den "Médecins du Monde" sind viele in so schlechter Verfassung, dass ihnen jederzeit der Tod droht. Die Lage habe sich verschlimmert, weil knapp 300 der Betroffenen inzwischen auch das Trinken verweigerten.



Die Männer stammen vorwiegend aus Marokko und Algerien und hatten Ende Mai mit ihrer Protestaktion in einer Kirche und in zwei Universitäten begonnen. Sie fordern eine Aufenthaltserlaubnis für alle Beteiligten, nachdem sie jahrelang ohne Papiere in Belgien gearbeitet hatten. Der zuständige Staatssekretär für Migration und Flüchtlinge lehnt eine kollektive Lösung bislang ab, hat aber angeboten, die Anträge individuell prüfen zu lassen.

