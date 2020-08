Ein Gericht in Belgien hat das spanische Auslieferungsersuchen für den früheren katalanischen Regionalminister Puig abgelehnt.

Die Regierung in Madrid sei nicht berechtigt gewesen, einen solchen Haftbefehl auszustellen, hieß es zur Begründung. Laut Staatsanwaltschaft wird jetzt eine Revision geprüft.



Seit der Zerschlagung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung durch den spanischen Zentralstaat hält sich auch der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont in Belgien auf. Mitstreiter von ihm wurden in Spanien zu langjährigen Haftstrafen wegen Aufruhrs verurteilt, so etwa der ehemalige katalanische Vize-Präsident Junqueras.