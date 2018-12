Der belgische König Philippe hat das Rücktrittsgesuch von Premierminister Michel akzeptiert.

Zugleich beauftragte er Michel damit, die Regierungsgeschäfte bis zur regulären Parlamentswahl Ende Mai kommissarisch weiterzuführen. Der König hatte sich in den vergangenen Tagen mit Spitzenvertretern der Parteien in Belgien beraten.



Premierminister Michel hatte seinen Rücktritt bereits am Dienstag eingereicht. Hintergrund ist das Zerbrechen der Koalition. Die flämischen Nationalisten der Partei N-VA hatten das Bündnis im Streit über den Migrationspakt der Vereinten Nationen verlassen. Michel stimmte dem Abkommen gegen den Willen der N-VA zu.