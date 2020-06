Erstmals in der Geschichte Belgiens hat ein König gegenüber der Demokratischen Republik Kongo Bedauern über die Verbrechen in der Kolonialzeit geäußert.

König Philippe schrieb anlässlich des 60. Jahrestages der Unabhängigkeit des Kongos einen entsprechenden Brief an Präsident Tshisekedi. Er wolle sein tiefstes Bedauern über diese Wunden der Vergangenheit zum Ausdruck bringen, deren Schmerz heute durch die in den Gesellschaften noch immer bestehende Diskriminierung wiederbelebt werde.



In Belgien ist vor dem Hintergrund der weltweiten Rassismus-Proteste eine Kontroverse über die Rolle des früheren Königs Leopolds II. entbrannt. Der Monarch, der von 1865 bis 1909 das belgische Königreich regierte, gerierte sich im Kongo als brutaler Kolonialherr. Lange Zeit befand sich das Land dabei im Privatbesitz Leopolds II. Während seiner Herrschaft wurden im Kongo schätzungsweise zehn Millionen Menschen getötet. Inzwischen fordern Bürgerinnen und Bürger in einer Online-Petition, dass die Statuen des Königs landesweit entfernt werden.