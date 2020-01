Gut acht Monate nach der Wahl in Belgien will König Philippe die Regierungsbildung beschleunigen.

Wie der Palast in Brüssel mitteilte, entließ das Staatsoberhaupt die beiden Unterhändler, die in den vergangenen Wochen erfolglos eine regierungsfähige Mehrheit im Zwölf-Parteien-Parlament gesucht hatten. Unmittelbar darauf gab der König dem flämischen Christdemokraten Geens den Auftrag, eine vollwertige Regierung zu bilden. In Belgien sind Koalitionen häufig schwierig, da die unterschiedlichen Sprachgebiete getrennt abstimmen und die Parteien deshalb nicht landesweit antreten. Die aktuelle Regierung ist nur geschäftsführend im Amt.