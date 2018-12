Der belgische König Philippe berät heute mit den Spitzen verschiedener Parteien über das Rücktrittsgesuch von Premierminister Michel.

Als mögliche Alternative gilt, dass der König Michel erneut mit einer Regierungsbildung beauftragt, allerdings nur für die kommenden fünf Monate. Im Mai wird in Belgien ohnehin ein neues Parlament gewählt. Der Ministerpräsident hatte seinen Rücktritt gestern Abend eingereicht und mit einer mangelnden Unterstützung seines Minderheitskabinetts begründet. Die oppositionellen Sozialdemokraten und Grünen hatten im Parlament einen Misstrauensantrag angekündigt und wollten Michel so zu Kursänderungen bewegen. - Dessen bisherige Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war am Streit um den UNO-Migrationspakt zerbrochen.