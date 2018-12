Ähnlich wie in Frankreich haben in Belgien Demonstranten in gelben Warnwesten Straßen blockiert und ein Verkehrschaos verursacht.

In Brüssel kam es im Europaviertel zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten setzten Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Zwei Polizeifahrzeuge brannten aus. Die Nachrichtenagentur Belga meldete, mehrere Dutzend Menschen seien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass im Zusammenhang mit den Protesten gegen drei Personen ermittelt werde, denen Vandalismus, Waffen- und Drogenbesitz vorgeworfen werde. Die Kundgebungen richteten sich gegen hohe Steuern und Lebenshaltungskosten in Belgien. Ministerpräsident Michel erklärte sich zu Gesprächen bereit.



In Frankreich gehen seit Mitte des Monats immer wieder Zehntausende aus Protest gegen steigende Benzinkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße.