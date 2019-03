Im Prozess um den Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel ist der Hauptangeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in der belgischen Hauptstadt verkündete am Abend das Strafmaß gegen den französischen Dschihadisten. Dieser hatte im Mai 2014 in dem Museum vier Menschen erschossen. Sein Komplize wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er hatte die Waffen für den Anschlag geliefert. Beide Männer waren vergangene Woche von einem Geschworenengericht schuldig gesprochen worden.