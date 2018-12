Belgiens Ministerpräsident Michel will nach dem Austritt der flämischen Nationalisten aus der Vier-Parteien-Koalition seine Arbeit an der Spitze einer Minderheitsregierung fortsetzen.

In der Hauptstadt Brüssel kündigte er zugleich eine Kabinettsumbildung an. Zuvor hatte sich die Partei N-VA aus dem Regierungsbündnis zurückgezogen, weil Michel morgen den rechtlich nicht bindenden UNO-Migrationspakt bei einem Treffen in Marrakesch unterzeichnen will. Am vergangenen Donnerstag hatte sich im Parlament eine breite Mehrheit für eine Teilnahme am Migrationspakt ausgesprochen.



Im kommenden Mai soll in Belgien eine neue Volksvertretung gewählt werden. Derzeit ist dort die N-VA die stärkste Kraft.