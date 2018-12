In der belgischen Hauptstadt Brüssel haben mehrere tausend Menschen gegen den UNO-Migrationspakt demonstriert.

Zu der Kundgebung hatten rechtsextreme Gruppen. Einige der Teilnehmer versuchten, ins Gebäude der EU-Kommission einzudringen. Die Nachrichtenagentur Belga meldet, es seien rund 90 Menschen in Gewahrsam genommen worden - unter anderem wegen Sachbeschädigung, in zwei Fällen auch wegen "bewaffneter Rebellion". Die Polizei ging zeitweise mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen die Randalierer vor.



In Belgien war zuletzt im Streit über den UNO-Migrationspakt die Regierungskoalition zerbrochen. Die flämische Regionalpartei N-VA verließ das Bündnis, weil Ministerpräsident Michel das Abkommen unterzeichnete. Michel selbst kommentierte seine Unterschrift mit den Worten, sein Land werde auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.