Der frühere katalanische Regierungschef Puigdemont kehrt heute nach seiner vorübergehenden Festnahme in Italien nach Belgien zurück.

Der Europa-Abgeordnete will in Brüssel an einer Ausschuss-Sitzung im EU-Parlament teilnehmen. Puigdemont hat bereits angekündigt, Ende der Woche zu einer Anhörung nach Italien zurückzukehren. Ein Gericht in Sassari auf Sizilien will am 4. Oktober über einen Auslieferungsantrag Spaniens entscheiden.



Puigdemont war vor einigen Tagen während eines Besuchs auf der italienischen Insel auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Der Politiker wird wegen seiner maßgeblichen Beteiligung am gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens im Jahr 2017 von der spanischen Justiz gesucht.

