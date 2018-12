In Belgien ist die Regierungskoalition am Streit über den UNO-Migrationspakt zerbrochen.

Die flämische Regionalpartei N-VA verließ die Regierung, weil der frankophone Ministerpräsident Michel den Pakt bei der UNO-Konferenz morgen in Marrakesch unterschreiben will. Für diesen Fall hatte Innenminister Jambon mit dem Rücktritt der drei N-VA-Minister gedroht.



Ministerpräsident Michel hat dem belgischen König bereits eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er will bis zu den Wahlen im Mai 2019 mit einer Minderheitsregierung weitermachen. Wie Michel im Parlament Mehrheiten finden könnte, ist noch unklar. Die N-VA stellt die größte Fraktion vor Michels frankophonen Liberalen.