In Belgien ist ein Mann aus Ruanda wegen Beteiligung am Völkermord an den Tutsi zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Geschworenengericht in der Hauptstadt Brüssel verkündete das Strafmaß. Es hatte den 71-Jährigen bereits am Donnerstag der Beteiligung am Völkermord und der Verübung von Kriegsverbrechen in Ruanda im Jahr 1994 schuldig gesprochen. Demnach war der frühere Regierungsvertreter in seiner Heimatregion ein Drahtzieher der massenhaften Morde an Angehörigen der Tutsi-Minderheit. Er soll auch selbst Morde begangen haben, darunter an einer Belgierin, ihrem ruandischen Mann sowie deren gemeinsamer Tochter. Die Schwester der Belgierin hatte Strafantrag eingereicht. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe bis zuletzt.



In Ruanda hatten damals Angehörige der Hutu-Bevölkerungsmehrheit etwa 800.000 Tutsi sowie gemäßigte Hutu ermordet.