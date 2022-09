Sparmaßnahmen

400.000 Euro Einsparungen ohne Licht an Autobahnen - damit rechnet die Regionalregierung in der Wallonie. (picture alliance / dpa / Eric Lalmand)

Die Region Wallonie im Süden Belgiens erhofft sich davon nach Medienberichten Einsparungen in Höhe von 400.000 Euro. Alles, was zu einem reduzierten Verbrauch beitrage, könne die Lage in der Energiekrise erleichtern, sagte der regionale Energieminister Henry in Waremme. Das habe natürlich Folgen für Autofahrer, daher konzentriere man sich auch auf die Nacht, wenn es deutlich weniger Verkehr gebe. Vorerst ist die Stromspar-Maßnahme auf drei Monate befristet.

Auch an anderen belgischen Autobahnabschnitten sollen die Straßenlampen ab den kommenden Tagen zwischen 22 Uhr und fünf Uhr morgens ausgehen.

