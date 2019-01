Tausende belgische Schülerinnen und Schüler sind wieder für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen.

An einer Demonstration in Brüssel nahmen nach Angaben der Polizei mindestens 12.500 Menschen teil. In anderen belgischen Städten gab es kleinere Proteste. Es war der vierte Donnerstag in Folge mit Demonstrationen für mehr Klimaschutz. In Deutschland gibt es ähnliche Aktionen seit Wochen jeweils freitags.