Ein belgisches Gericht hat einen Mann aus Ruanda wegen Völkermordes schuldig gesprochen.

Der 71-Jährige trage die Verantwortung für Massaker, die 1994 an der Minderheit der Tutsi begangen worden seien, befand ein Gericht in Brüssel. Das Strafmaß steht noch aus. Der Mann war 2011 in Frankreich festgenommen worden. Es ist die erste Verurteilung wegen Völkermords in Belgien.



In Ruanda töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit 1994 etwa 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu.