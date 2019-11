In Belgien hat König Philippe den Sozialisten Magnette mit der Bildung einer Regierung beauftragt.

Wie der Palast in Brüssel mitteilte, hat der Parteichef der wallonischen Sozialisten den Auftrag angenommen. Er kündigte an, den König am 18. November über den Stand der Verhandlungen zu informieren. Experten erwarten, dass Magnette ein sogenanntes Regenbogen-Bündnis aus Sozialisten, Liberalen und Grünen anstreben wird. Koalitionsbildungen sind in Belgien häufig schwierig. Die aktuelle Regierung ist seit Dezember 2018 nur geschäftsführend im Amt.