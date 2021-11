Unter anderem Belgien und die Niederlande sind ab Sonntag wieder Hochrisikogebiete. (picture alliance / Robin Utrecht )

Das gab das Robert Koch-Institut in Berlin bekannt. Auch Griechenland und Irland würden in diese Kategorie eingestuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Auf der Risikoliste des RKI stehen derzeit rund 70 Länder und Regionen, darunter mehrere EU-Staaten.

