Die Regierungskoalition in Belgien steht wegen des Streits über den UNO-Migrationspakt vor dem Aus. Ministerpräsident Michel will das Papier morgen in Marokko unterzeichnen, obwohl die flämischen Nationalisten, die größte Fraktion, das Abkommen strikt ablehnen. Die N-VA drohte mit einem Austritt aus der Koalition, wenn Michel nach Marokko reisen sollte.

Der Premierminister erklärte, er wolle dann seine Arbeit mit einer Minderheitsregierung fortsetzen und das Kabinett umbilden. Am vergangenen Donnerstag hatte sich im Parlament eine breite Mehrheit für eine Teilnahme am Migrationspakt ausgesprochen. Das Papier soll globale Leitlinien zur besseren Bewältigung der weltweiten Migration festlegen.



Im kommenden Mai soll in Belgien eine neue Volksvertretung gewählt werden. Derzeit ist dort die N-VA die stärkste Kraft.