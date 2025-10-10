Mangel an Gefängnissen

In Belgien fehlen Tausende Haftplätze. (Uwe Anspach / dpa )

Weil die Gefängnisse in Belgien überfüllt sind, soll in dem Balkanstaat eine Haftanstalt gemietet oder gebaut werden. Dort könnten Verurteilte ohne legalen Aufenthaltsstatus ihre Strafe absitzen. Zwei Ministerinnen waren zu Gesprächen darüber schon im Kosovo. Vorbild könnte ein ähnliches Abkommen zwischen dem Kosovo und Dänemark sein. Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, wünscht sich die kosovarische Regierung im Gegenzug von Belgien Unterstützung beim Weg zu einer EU-Mitgliedschaft. Das Kosovo ist bisher potenzieller Beitrittskandidat.

In den belgischen Gefängnissen fehlen rund 2.000 Haftplätze. 2014 wurde Belgien wegen unwürdiger Haftbedingungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Seit dem Sommer muss bei Urteilen genau begründet werden, warum eine Haftstrafe wirklich nötig ist.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.