In Belgien gibt es zwei Fälle von Afrikanischer Schweinepest.

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, wurde das Virus bei zwei 60 Kilometer jenseits der Grenze tot aufgefunden Wildschweinen nachgewiesen. Ministerin Klöckner erklärte, sie nehme die Situation sehr ernst. Die Vorbereitungen für den Krisenfall seien im Gange. Das Ministerium rief Schweinehalter zur strikten Einhaltung von Hygieneverordnungen auf. Jäger wurden aufgefordert, verendet aufgefundene Wildschweine den zuständigen Behörden anzuzeigen.



In Deutschland hat es bisher keine Fälle von Schweinepest gegeben. Das Virus überträgt sich über direkten Kontakt, kann aber auch über verseuchte Fleischwaren weitergegeben werden. Infizierte Schweine sterben in der Regel nach etwa einer Woche. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich. Landwirte fürchten bei einem Ausbruch in Deutschland Milliardenschäden.