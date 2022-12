Europaparlament

Das Europäische Parlament in Brüssel steht im Fokus der Justiz. (picture alliance / Photoshot / Fabio Mazzarella)

Im Zentrum der Untersuchungen stehen nach Auskunft des Staatsanwalts mindestens ein Mitglied des Europäischen Parlaments und ein Golfstaat. Man habe seit Monaten den Verdacht, dieser Staat versuche, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu beeinflussen. Dabei seien große Geldsummen und Geschenke an Personen mit einer bedeutenden politischen oder strategischen Position innerhalb des Parlaments verteilt worden. Auf Anordnung der Behörde durchsuchten Sondereinheiten der Sicherheitsbehörden gestern 16 Häuser in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Dabei stellten sie Mobiltelefone, Datenträger und rund 600.000 Euro in bar sicher.

Eine der Vizepräsidentinnen des Parlaments, Kaili, wurde wegen Korruptionsverdachts festgenommen und verhört. Außerdem wurden vier weitere Personen verhaftet, unter ihnen ein ehemaliger EU-Abgeordneter und Assistenten des EU-Parlaments.

