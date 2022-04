Nach Salmonellen-Vorfällen ermittelt belgische Staatsanwaltschaft gegen Ferrero. (picture alliance / Monika Skolimowska/dpa)

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einer Fabrik in Arlon, die Ferrero vergangene Woche schließen musste, weil dem Werk die Produktionslizenz entzogen worden war. Die belgische Aufsichtsbehörde hatte bekanntgegeben, dass in den letzten Wochen über 100 Salmonellen-Fälle in Europa identifiziert worden seien, die mit dem Werk in Arlon in Verbindung gebracht werden. Laut Ferrero waren bereits im vergangenen Dezember Salmonellen in der belgischen Fabrik entdeckt worden.

