Der Fokus für die Staatsanwaltschaft liege derzeit auf den Spielerberatern und den möglichen Spielmanipulationen. "Spielerberater Mogi Bayat und Dejan Veljkovic werden verdächtigt Geldwäsche betrieben und Spiele manipuliert zu haben", berichtet der Journalist Christophe Ramjoie im Deutschlandfunk.

Eher zufällig sei man dabei auf Spielverschiebungen gestoßen. Die Schiedsrichter Bart Vertenten und Sebastian Delferiere sollen ein Spiel zugunsten des KV Mechelen verschoben haben. "Aber das Ganze ist noch recht undeutlich und die Ermittlungen werden dann zeigen, was an der Sache dran ist", so Ramjoie.

Belgischen Profifußball reformieren

"Ich denke nicht, dass dies per se nur ein Problem des belgischen Fußballs ist, nur in Belgien ist jetzt die Spitze des Eisbergs losgetreten worden. Die Ermittlungen beschränken sich ja nicht nur auf Belgien, sondern auch auf andere Länder: Frankreich, Luxemburg und Serbien, um nur einige zu nennen."

"Ich denke, dass da noch einiges folgen wird in den kommenden Wochen und Monaten", so Christophe Ramjoie. In Belgien würde man da jetzt auch die Chance sehen, den Einfluss der Spielerberater einzudämmen und den Skandal zu nutzen, um den belgischen Profifußball in Zukunft zu reformieren.

